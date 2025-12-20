En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1581 (Las Flores).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de diciembre

1° 1581 11° 7948 2° 9623 12° 0733 3° 6564 13° 7436 4° 0037 14° 5344 5° 7471 15° 7051 6° 2012 16° 4313 7° 2828 17° 1761 8° 3923 18° 3103 9° 7069 19° 3153 10° 5961 20° 9047

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

