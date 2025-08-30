Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este sábado 30 de agosto
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este sábado 30.
Este sábado, 30 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4881 (Las Flores).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de agosto
|1°
|4881
|11°
|1709
|2°
|9104
|12°
|9501
|3°
|8736
|13°
|0520
|4°
|0993
|14°
|6481
|5°
|7249
|15°
|6291
|6°
|7753
|16°
|3721
|7°
|8516
|17°
|1044
|8°
|6039
|18°
|5538
|9°
|0692
|19°
|8038
|10°
|3099
|20°
|0296
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con las flores?
Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar sentimientos de felicidad, amor y armonía en la vida del soñador. Las flores también pueden representar nuevas oportunidades y el florecimiento de relaciones.
Además, el tipo de flores en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden indicar amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia. En general, soñar con flores invita a la reflexión sobre las emociones y las experiencias positivas que se están viviendo.
