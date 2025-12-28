En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este sábado, 27 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4245 (El Vino).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de diciembre

1° 4245 11° 9385 2° 7847 12° 4727 3° 0068 13° 1535 4° 8957 14° 4259 5° 5351 15° 5771 6° 7138 16° 4553 7° 5643 17° 2286 8° 1334 18° 9279 9° 6377 19° 2403 10° 9923 20° 0422

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como la conexión con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la necesidad de soltar tensiones y relajarse. Si en el sueño el vino es derramado o se encuentra en mal estado, puede indicar problemas emocionales o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles que se han estado ignorando.