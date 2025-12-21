En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 20 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2210 (La Leche).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 20 de diciembre

1° 2210 11° 5317 2° 5210 12° 6196 3° 0458 13° 4377 4° 3220 14° 8295 5° 4773 15° 3962 6° 9707 16° 0264 7° 9119 17° 9532 8° 8316 18° 7770 9° 1180 19° 1002 10° 7394 20° 4061

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición emocional y el cuidado. Representa la necesidad de recibir amor y apoyo, así como la conexión con la infancia y la inocencia. Este sueño puede indicar que se busca un refugio o un ambiente seguro en momentos de incertidumbre.

Además, La Leche en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un signo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados. También puede sugerir la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás, promoviendo relaciones saludables y nutritivas.