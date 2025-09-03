Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0242 (Zapatillas).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre
|1°
|0242
|11°
|9929
|2°
|5803
|12°
|6277
|3°
|8983
|13°
|4829
|4°
|2969
|14°
|8608
|5°
|9194
|15°
|1508
|6°
|9457
|16°
|2342
|7°
|8463
|17°
|4354
|8°
|3020
|18°
|6463
|9°
|6461
|19°
|4093
|10°
|1942
|20°
|6689
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos. Si las zapatillas están en buen estado, puede indicar que te sientes seguro y preparado para enfrentar los desafíos que se presenten.
Por otro lado, si las zapatillas están desgastadas o dañadas, puede reflejar inseguridades o la necesidad de reevaluar tus elecciones. Este sueño invita a reflexionar sobre tu trayectoria y si estás avanzando hacia tus metas de manera efectiva.
