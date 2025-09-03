Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0242 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

 0242 11° 9929 
 2°5803 12° 6277 
 3°8983 13° 4829 
 4°2969 14° 8608 
 5°9194 15° 1508 
 6°9457  16° 2342 
 7°8463 17° 4354 
 8°3020 18° 6463 
 9°6461  19° 4093 
 10°1942 20° 6689 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos. Si las zapatillas están en buen estado, puede indicar que te sientes seguro y preparado para enfrentar los desafíos que se presenten.

Por otro lado, si las zapatillas están desgastadas o dañadas, puede reflejar inseguridades o la necesidad de reevaluar tus elecciones. Este sueño invita a reflexionar sobre tu trayectoria y si estás avanzando hacia tus metas de manera efectiva.

