Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2622 (Loco).

 2622 11° 7848 
 2°2523 12° 4343 
 3°2587 13° 1554 
 4°9603 14° 7028 
 5°6749 15° 1291 
 6°6361  16° 6166 
 7°8404 17° 1139 
 8°6832 18° 2449 
 9°7751  19° 5588 
 10°2298 20° 6915 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño invita a liberarse de las restricciones y a explorar nuevas posibilidades. Puede ser un llamado a dejar atrás preocupaciones y a abrazar la aventura, reflejando un deseo de vivir el presente sin ataduras.

Por otro lado, el Loco también puede representar la imprudencia o la falta de dirección. Este sueño podría advertir sobre la necesidad de reflexionar antes de actuar, sugiriendo que es importante encontrar un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad en la vida diaria.