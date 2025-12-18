En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2622 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de diciembre

1° 2622 11° 7848 2° 2523 12° 4343 3° 2587 13° 1554 4° 9603 14° 7028 5° 6749 15° 1291 6° 6361 16° 6166 7° 8404 17° 1139 8° 6832 18° 2449 9° 7751 19° 5588 10° 2298 20° 6915

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño invita a liberarse de las restricciones y a explorar nuevas posibilidades. Puede ser un llamado a dejar atrás preocupaciones y a abrazar la aventura, reflejando un deseo de vivir el presente sin ataduras.

Por otro lado, el Loco también puede representar la imprudencia o la falta de dirección. Este sueño podría advertir sobre la necesidad de reflexionar antes de actuar, sugiriendo que es importante encontrar un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad en la vida diaria.