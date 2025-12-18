En esta noticia
Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2622 (Loco).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de diciembre
|1°
|2622
|11°
|7848
|2°
|2523
|12°
|4343
|3°
|2587
|13°
|1554
|4°
|9603
|14°
|7028
|5°
|6749
|15°
|1291
|6°
|6361
|16°
|6166
|7°
|8404
|17°
|1139
|8°
|6832
|18°
|2449
|9°
|7751
|19°
|5588
|10°
|2298
|20°
|6915
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño invita a liberarse de las restricciones y a explorar nuevas posibilidades. Puede ser un llamado a dejar atrás preocupaciones y a abrazar la aventura, reflejando un deseo de vivir el presente sin ataduras.
Por otro lado, el Loco también puede representar la imprudencia o la falta de dirección. Este sueño podría advertir sobre la necesidad de reflexionar antes de actuar, sugiriendo que es importante encontrar un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad en la vida diaria.