Este lunes, 22 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5454 (La Vaca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de diciembre

1° 5454 11° 9797 2° 0686 12° 2634 3° 7299 13° 4013 4° 9076 14° 8670 5° 4926 15° 6067 6° 0806 16° 1946 7° 4869 17° 2220 8° 6604 18° 5013 9° 0707 19° 8623 10° 3266 20° 2233

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad. Este animal representa la fertilidad y la riqueza, sugiriendo que el soñador está en un momento de crecimiento personal o financiero. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás.

Además, la vaca en los sueños puede reflejar la conexión con la naturaleza y la simplicidad de la vida. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la tranquilidad, así como de la necesidad de nutrir las relaciones y los aspectos emocionales de la vida.