Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0797 (Mesa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

1° 0797 11° 2100 2° 4377 12° 6086 3° 9463 13° 9166 4° 2709 14° 7448 5° 3881 15° 1842 6° 6495 16° 3223 7° 4877 17° 4712 8° 5736 18° 1898 9° 0728 19° 1674 10° 1361 20° 6582

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de encuentro, donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales en la vida del soñador.

Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida. Dependiendo de su estado, puede indicar cómo se siente el soñador respecto a su entorno y sus relaciones. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa rota puede señalar conflictos o desavenencias.