Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0797 (Mesa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero
|1°
|0797
|11°
|2100
|2°
|4377
|12°
|6086
|3°
|9463
|13°
|9166
|4°
|2709
|14°
|7448
|5°
|3881
|15°
|1842
|6°
|6495
|16°
|3223
|7°
|4877
|17°
|4712
|8°
|5736
|18°
|1898
|9°
|0728
|19°
|1674
|10°
|1361
|20°
|6582
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con mesa?
Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de encuentro, donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales en la vida del soñador.
Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida. Dependiendo de su estado, puede indicar cómo se siente el soñador respecto a su entorno y sus relaciones. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa rota puede señalar conflictos o desavenencias.