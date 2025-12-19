En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4904 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de diciembre

1° 4904 11° 3753 2° 9991 12° 5677 3° 1983 13° 5866 4° 5107 14° 6002 5° 0667 15° 9542 6° 3119 16° 8658 7° 9647 17° 7461 8° 5988 18° 1945 9° 9452 19° 2091 10° 6906 20° 3979

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja el estado de nuestras relaciones personales y la necesidad de conexión. También puede indicar un deseo de escapar de las tensiones diarias y buscar un refugio en la tranquilidad.

Además, la cama en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la seguridad. Si la cama está desordenada, puede sugerir conflictos internos o problemas no resueltos. En cambio, una cama ordenada puede reflejar paz mental y satisfacción en la vida personal.