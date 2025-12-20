En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este sábado, 20 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0466 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 20 de diciembre

1° 0466 11° 9577 2° 2345 12° 5333 3° 5286 13° 7312 4° 7087 14° 7564 5° 2045 15° 9924 6° 4422 16° 9828 7° 3020 17° 5225 8° 9746 18° 0325 9° 5934 19° 9041 10° 1570 20° 0316

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación de pensamientos negativos. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en nuestra vida, permitiendo un nuevo comienzo.

Además, las lombrices en sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar. Pueden indicar que hay aspectos de nuestra vida que requieren atención, sugiriendo que es momento de enfrentar problemas ocultos y buscar soluciones para avanzar de manera más saludable.