Este martes, 23 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8066 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de diciembre

1° 8066 11° 1108 2° 6864 12° 4618 3° 8240 13° 8341 4° 6943 14° 5078 5° 6904 15° 0143 6° 8506 16° 1539 7° 3896 17° 8095 8° 5384 18° 7539 9° 1527 19° 8343 10° 9221 20° 7230

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación de pensamientos negativos. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en nuestra vida, permitiendo un nuevo comienzo.

Además, las lombrices en sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar. Pueden indicar que hay aspectos de nuestra vida que requieren atención, sugiriendo que es momento de enfrentar problemas ocultos y buscar soluciones para avanzar de manera más saludable.