Este martes, 16 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0565 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de diciembre

1° 0565 11° 0720 2° 2865 12° 4569 3° 6151 13° 3034 4° 0094 14° 2620 5° 8232 15° 6156 6° 6126 16° 0975 7° 4772 17° 2545 8° 3784 18° 4106 9° 6513 19° 8627 10° 2341 20° 2416

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la lucha por alcanzar metas. Este sueño refleja la determinación y la necesidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en una etapa de su vida donde debe ser proactivo y valiente.

Además, El Cazador puede representar la intuición y la conexión con la naturaleza. Este sueño invita a explorar instintos primarios y a confiar en la sabiduría interna. Puede ser un llamado a seguir el propio camino y a no temer a lo desconocido en la búsqueda de la verdad personal.