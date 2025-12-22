En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0409 (Arroyo).

1° 0409 11° 3635 2° 1118 12° 2979 3° 5589 13° 4065 4° 0508 14° 9705 5° 7555 15° 8888 6° 7034 16° 9599 7° 5527 17° 5977 8° 4800 18° 0426 9° 5236 19° 8411 10° 6397 20° 6819

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este sueño sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, permitiendo que sus sentimientos fluyan libremente y enfrentando los cambios de la vida con serenidad.

Además, el arroyo puede representar la claridad mental y la paz interior. Si el agua es cristalina, indica que el soñador está en armonía consigo mismo. Sin embargo, si el arroyo está turbio, puede señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser resueltos.