En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1012 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de diciembre

1° 1012 11° 3630 2° 3559 12° 8583 3° 8264 13° 2035 4° 5051 14° 5524 5° 2486 15° 8600 6° 6045 16° 6117 7° 9126 17° 4359 8° 7100 18° 9558 9° 0201 19° 0607 10° 8447 20° 8016

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar una lucha interna, donde se busca enfrentar desafíos con valentía y determinación, o puede indicar la necesidad de protegerse de situaciones adversas.

Además, el soldado en los sueños puede representar la lealtad y el compromiso. Puede ser un llamado a ser más firme en las decisiones y a mantener la integridad en las relaciones. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre el papel de la fuerza y la resiliencia en la vida cotidiana.