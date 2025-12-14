En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 2505 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 13 de diciembre

1° 2505 11° 5631 2° 4149 12° 6743 3° 8988 13° 4548 4° 7059 14° 5174 5° 6721 15° 6829 6° 0287 16° 8554 7° 4352 17° 5427 8° 9304 18° 5751 9° 7031 19° 8407 10° 9293 20° 5902

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños puede indicar que es momento de confiar en tu instinto y seguir tu propio camino, alejándote de las expectativas ajenas.Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden sugerir la necesidad de explorar tu lado más emocional y creativo, así como la importancia de cuidar de ti mismo y de tus deseos personales en tu vida diaria.