Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6875 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de diciembre

1° 6875 11° 8851 2° 7500 12° 5251 3° 1567 13° 0539 4° 1373 14° 1057 5° 3470 15° 2835 6° 1619 16° 7649 7° 2741 17° 4136 8° 7925 18° 4521 9° 4424 19° 7443 10° 0291 20° 2892

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño puede reflejar una búsqueda de diversión y despreocupación, o incluso la necesidad de enfrentar miedos ocultos que se manifiestan a través de la figura del payaso.

Por otro lado, el payaso también puede representar la dualidad de la vida, mostrando que detrás de una apariencia alegre puede haber tristeza o problemas. Este sueño invita a reflexionar sobre las emociones ocultas y a no dejarse engañar por las apariencias, buscando un equilibrio emocional.