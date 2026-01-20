En esta noticia
Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5261 (Escopeta).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero
|1°
|5261
|11°
|1371
|2°
|5343
|12°
|4705
|3°
|4996
|13°
|4277
|4°
|0481
|14°
|7555
|5°
|5604
|15°
|9666
|6°
|6711
|16°
|8932
|7°
|7541
|17°
|3971
|8°
|9937
|18°
|0665
|9°
|1105
|19°
|1242
|10°
|6775
|20°
|1323
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la urgencia de enfrentar situaciones difíciles. La escopeta puede representar poder y control en momentos de crisis.
Además, el sueño puede indicar que el soñador está lidiando con conflictos internos o externos. La escopeta puede ser un llamado a tomar decisiones firmes y actuar con determinación. Es importante reflexionar sobre el contexto del sueño y las emociones asociadas para entender su verdadero significado.