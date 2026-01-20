En esta noticia

Este lunes, 19 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5261 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 19 de enero

 5261 11° 1371 
 2°5343 12° 4705 
 3°4996 13° 4277 
 4°0481 14° 7555 
 5°5604 15° 9666 
 6°6711  16° 8932 
 7°7541 17° 3971 
 8°9937 18° 0665 
 9°1105 19° 1242 
 10°6775 20° 1323 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la urgencia de enfrentar situaciones difíciles. La escopeta puede representar poder y control en momentos de crisis.

Además, el sueño puede indicar que el soñador está lidiando con conflictos internos o externos. La escopeta puede ser un llamado a tomar decisiones firmes y actuar con determinación. Es importante reflexionar sobre el contexto del sueño y las emociones asociadas para entender su verdadero significado.

