Este jueves, 22 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 2325 (Gallina).

1° 2325 11° 6845 2° 7238 12° 7810 3° 8712 13° 6103 4° 4081 14° 5229 5° 9750 15° 0224 6° 7541 16° 0306 7° 7471 17° 3331 8° 9989 18° 5267 9° 5551 19° 5687 10° 4286 20° 0437

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es hora de apreciar las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en los momentos más simples de la vida.