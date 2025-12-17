En esta noticia
Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5084 (La Iglesia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de diciembre
|1°
|5084
|11°
|1016
|2°
|7590
|12°
|8641
|3°
|4448
|13°
|8551
|4°
|9821
|14°
|8127
|5°
|1874
|15°
|5743
|6°
|5575
|16°
|2828
|7°
|1313
|17°
|5342
|8°
|6681
|18°
|7610
|9°
|7981
|19°
|3563
|10°
|9525
|20°
|3320
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la iglesia?
Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.
Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, brindando un sentido de pertenencia y seguridad.