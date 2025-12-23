En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este martes, 23 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3583 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de diciembre

1° 3583 11° 2706 2° 0397 12° 1643 3° 5369 13° 2454 4° 1600 14° 7713 5° 2966 15° 5353 6° 0716 16° 4371 7° 1915 17° 5767 8° 3552 18° 1333 9° 1849 19° 6832 10° 6683 20° 9213

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.

Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se avecinan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.