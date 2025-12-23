En esta noticia
Este martes, 23 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3583 (Mal Tiempo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de diciembre
|1°
|3583
|11°
|2706
|2°
|0397
|12°
|1643
|3°
|5369
|13°
|2454
|4°
|1600
|14°
|7713
|5°
|2966
|15°
|5353
|6°
|0716
|16°
|4371
|7°
|1915
|17°
|5767
|8°
|3552
|18°
|1333
|9°
|1849
|19°
|6832
|10°
|6683
|20°
|9213
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.
Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se avecinan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.