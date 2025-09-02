Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2784 (La Iglesia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre
|1°
|2784
|11°
|5826
|2°
|9755
|12°
|5925
|3°
|2210
|13°
|3564
|4°
|6721
|14°
|3741
|5°
|7525
|15°
|0098
|6°
|8208
|16°
|4186
|7°
|7658
|17°
|5879
|8°
|8240
|18°
|4426
|9°
|9499
|19°
|3654
|10°
|3216
|20°
|6655
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la iglesia?
Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.
Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, ofreciendo un sentido de pertenencia y seguridad.
