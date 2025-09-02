Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2784 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre

 2784 11° 5826 
 2°9755 12° 5925 
 3°2210 13° 3564 
 4°6721 14° 3741 
 5°7525 15° 0098 
 6°8208  16° 4186 
 7°7658 17° 5879 
 8°8240 18° 4426 
 9°9499  19° 3654 
 10°3216 20° 6655 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.

Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, ofreciendo un sentido de pertenencia y seguridad.

