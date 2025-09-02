Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2784 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre

1° 2784 11° 5826 2° 9755 12° 5925 3° 2210 13° 3564 4° 6721 14° 3741 5° 7525 15° 0098 6° 8208 16° 4186 7° 7658 17° 5879 8° 8240 18° 4426 9° 9499 19° 3654 10° 3216 20° 6655

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.



Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, ofreciendo un sentido de pertenencia y seguridad.