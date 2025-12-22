En esta noticia
Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del viernes, 19 de diciembre de 2025.
En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.
¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?
Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 10.15 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).