Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del viernes 5 de septiembre

Enterate qué números salieron en la quiniela este viernes en la Primera.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 5939 (Lluvia).

 1°5939 11°8240 
 5564  12°3902
 3°3020  13°7455 
 7192  14°1841 
 2066  15°4587 
 6°8681  16°1691
 7639  17°8874 
 0293  18°7053 
 3536  19°1986 
 10°2331 20°5791 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

