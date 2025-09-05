Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del viernes 5 de septiembre
Enterate qué números salieron en la quiniela este viernes en la Primera.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 5939 (Lluvia).
|1°
|5939
|11°
|8240
|2°
|5564
|12°
|3902
|3°
|3020
|13°
|7455
|4°
|7192
|14°
|1841
|5°
|2066
|15°
|4587
|6°
|8681
|16°
|1691
|7°
|7639
|17°
|8874
|8°
|0293
|18°
|7053
|9°
|3536
|19°
|1986
|10°
|2331
|20°
|5791
Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?
La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.
