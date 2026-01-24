En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 24 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1921 (Mujer).

 1°1921 11°1517 
 8585  12°9009
 3°0396  13°9788 
 1585  14°7306 
 9757  15°8739 
 6°1509  16°5395
 1413  17°3465 
 7128  18°3729 
 3158  19°3861 
 10°1511 20°4384 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

