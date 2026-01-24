Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 24 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1921 (Mujer).

1° 1921 11° 1517 2° 8585 12° 9009 3° 0396 13° 9788 4° 1585 14° 7306 5° 9757 15° 8739 6° 1509 16° 5395 7° 1413 17° 3465 8° 7128 18° 3729 9° 3158 19° 3861 10° 1511 20° 4384

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.