Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2760 (La Virgen).

1° 2760 11° 8579 2° 9464 12° 5472 3° 1531 13° 9586 4° 1213 14° 3906 5° 5567 15° 1274 6° 5234 16° 2022 7° 4111 17° 1138 8° 8502 18° 1134 9° 1552 19° 7167 10° 1405 20° 9110

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.