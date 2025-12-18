En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2760 (La Virgen).

 1°2760 11°8579 
 9464  12°5472
 3°1531  13°9586 
 1213  14°3906 
 5567  15°1274 
 6°5234  16°2022
 4111  17°1138 
 8502  18°1134 
 1552  19°7167 
 10°1405 20°9110 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.