Este viernes, 13 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7153 (El Barco). Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para enfrentar cambios o desafíos. Además, el barco puede representar la conexión con los demás y la importancia de las relaciones en el viaje personal. Si el barco está navegando sin problemas, puede indicar confianza y estabilidad, mientras que un barco en tormenta puede señalar conflictos o inseguridades en la vida del soñador. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: