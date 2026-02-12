Este jueves, 12 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0060 (La Virgen). Cambia el Certificado Único de Discapacidad: cuándo hay que renovarlo en 2026 y qué requisitos se debe cumplir Hallazgo del siglo: descubren un centenar de monedas de oro en un antiguo templo que pertenece todo a un país Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino. Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es un símbolo de amor incondicional y soñar con ella puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación emocional o que anhela una vida más plena y significativa. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.