El petróleo es la sangre que le da vida a la economía mundial. Si bien no siempre fue así, nuestra dependencia actual de los combustibles fósiles hace que esta sea una realidad ineludible. Y es que, cuando hay una crisis realmente grave, los precios del petróleo suelen ser los primeros en dar síntomas. Es decir, cuando hay rumores de guerra, crisis económicas, desastres naturales importante o incluso, ataques terroristas, uno de lo principales síntomas suele ser la caída de los precios del petróleo.

¿Y que tal hoy en día? ¿Y qué tal los metales? Hemos contactado con un experto del broker NAGA, para hacer un análisis del mercado de commodities, en especial del petróleo y los metales, recursos naturales en algunos casos estratégicos con gran importancia en la economía mundial. Esto fue lo que nos dijeron.

¿Es buena idea invertir en CFD de petróleo o metales en 2026?

A pesar de haber grandes tensiones en diferentes partes del mundo, la economía de las commodities parece estar bastante saludable. Esto se hace especialmente cierto en el área de los metales y el petróleo, particularmente el niquel, oro, cobre y otros materiales estratégicos de suma importancia en la industria tecnológica. ¿Esto que significa? Geopolíticamente quiere decir que no existe temor por parte de los inversores de conflictos que reduzcan significativamente la actividad económica.

Por otro lado, significa que, los mercados, han superado la incertidumbre de los últimos años y se han logrado crear rutas capaces de evitar las zonas en conflictos sin afectar la producción. De los precios y la inflación no hablaremos en este artículo, pero lo cierto es que, todo esto ha logrado que los precios de las materias primas se mantengan estables e incluso crezcan.

¿Cómo podría desenvolverse el mercado en 2026?

Hay muchas posibilidades de que el rendimiento de estos mercados en el año 2026 sea muy similar a este año, o incluso, que en ciertas áreas los precios incluso mejoren. El petróleo podría mantenerse estable gracias a las intenciones de la OPEP en mantener la producción de petróleo en los niveles actuales. Si se llegara a un acuerdo de paz en Ucrania, y Rusia regresara al mercado petrolero, podría inundarlo, produciendo caídas en el precio, que le favorecerían para recuperar su economía tras la guerra.

Sin embargo, incluso en este escenario la OPEP podría intervenir para evitar que baje demasiado. Por otro lado, el cobre, niquel y oro podrían sufrir un incremento en su producción a medida que la industria tecnológica así lo demande, pero los precios podrían mantenerse igual o incluso incrementarse, junto con otra materias primas importantes.

Conclusión

Las materias primas son la base de todas las industrias, es por ello que su precio suele ser el mayor indicador de una posible crisis económica y también de lo contrario. Además, suelen ser los activos más estables para invertir, por lo que muchos las prefieren para almacenar valor. Sin embargo, al usar CFD para operar con commodities con brokers como NAGA, es necesario tener en cuenta los riesgos que implica, ya que pueden perderse muchos fondos en operaciones desfavorables. Por lo tanto, siempre que inviertas hazlo con dinero que estés dispuesto a perder.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 67,11 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.