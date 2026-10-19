La Reparación Histórica fue creada en 2016 para reajustar determinadas jubilaciones y reconocer deudas previsionales.

La Reparación Histórica es un concepto relacionado con un programa previsional creado por la Ley 27.260 para reajustar haberes jubilatorios y reconocer deudas pendientes.

Aunque la iniciativa se puso en marcha en 2016, todavía es relevante para las personas que ya celebraron acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o tienen procesos judiciales en curso.

¿Qué es y cómo funciona la Reparación Histórica de las jubilaciones de ANSES?

El programa se creó mediante la Ley 27.260, sancionada en 2016, y su reglamentación se aprobó mediante el Decreto 894/2016. Para implementarlo, la ley declaró una emergencia en materia de litigiosidad previsional por tres años.

El objetivo es atender los reclamos previsionales contra el Estado y establecer una vía de acuerdo entre ANSES y los jubilados y pensionados alcanzados por la norma.

El programa se instrumenta mediante acuerdos con quienes decidieron sumarse. Una vez que el juez homologa el acuerdo, este tiene el mismo valor que una sentencia firme.

Los acuerdos pueden referirse a dos tipos de correcciones:

Nueva determinación del haber inicial: recalcular el monto que se fijó cuando la persona comenzó a cobrar. En algunos casos, esto implica actualizar las remuneraciones usadas para el cálculo mediante índices establecidos por la ley.

Movilidad del haber: definir cómo se actualiza la prestación una vez otorgada.

¿Quiénes ingresan al programa?

Según la ley y Derecho Fácil, pueden ingresar:

Quienes cobran un haber calculado por el método del art. 49 de la Ley 18.037 o por los arts. 24, 97 o 98 de la Ley 24.241.

Quienes cobran una jubilación o pensión adquirida antes del 1° de diciembre de 2006, cuyo haber no tiene un sistema especial de aumento.

Quienes cobran un beneficio derivado de los anteriores, como las pensiones.

No hace falta haber iniciado un juicio: pueden acceder tanto quienes tienen una demanda en trámite o sentencia firme como quienes nunca reclamaron judicialmente.

Según ANSES, el programa está dirigido a titulares de jubilaciones y pensiones que hayan iniciado, o no, un juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016 y estén alcanzados por el programa.

También se necesita un abogado patrocinante. Si la persona no inició un juicio, el trámite es gratuito porque ANSES se hace cargo de los honorarios.

Por ejemplo, si alguien reclamó judicialmente porque las remuneraciones usadas para calcular su jubilación no se habían actualizado correctamente, ANSES puede proponerle un nuevo cálculo y el pago de las diferencias reconocidas.

¿Cómo se calculan y se pagan las diferencias?

No todos los jubilados cobran el adicional por Reparación Histórica: está vinculado con los haberes alcanzados por el reajuste. ANSES.

El retroactivo depende de la situación judicial de cada persona:

Con sentencia firme anterior al 30 de mayo de 2016: se pagan las diferencias entre la jubilación cobrada y la que correspondía, desde los dos años anteriores a la notificación de la demanda.

Con juicio iniciado antes del 30 de mayo de 2016, pero sin sentencia firme: se pagan las diferencias de los cuatro años anteriores a la celebración del acuerdo.

Sin juicio iniciado: según Derecho Fácil, las diferencias se calculan desde la fecha de ingreso al programa y se pagan en efectivo. Según ANSES, el retroactivo se paga desde el momento de la suscripción del acuerdo, en caso de corresponder.

Forma de pago cuando hay juicio iniciado: una vez homologado el acuerdo, se paga el 50% del retroactivo en efectivo y el otro 50% en cuotas trimestrales durante tres años, actualizadas por el índice de movilidad.

¿Cómo saber si estás incluido y cómo es el trámite?

Según ANSES, para saber si corresponde el monto por Reparación Histórica hay que ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, ir a Jubilaciones y Pensiones > Reparación Histórica y consultar.

Si hay una propuesta disponible y se acepta, es necesario designar un abogado, firmar el acuerdo en una oficina de ANSES y esperar la homologación judicial. Una vez que el juzgado notifica la homologación, se realiza la liquidación.

Es importante destacar que si la situación particular no es clara, lo recomendable es consultar directamente con ANSES.