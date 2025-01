Murió David Lynch, el célebre director de Twin Peaks y Blue Velvet

El reconocido escritor, guionista y director de cine David Lynch murió este jueves a los 78 años, informó su familia a través de un comunicado.

Lynch, nacido en Montana el 20 de enero de 1946, radicalizó el cine estadounidense con una visión artística oscura y surrealista en películas como "Blue Velvet", "The Elephant Man" y "Mulholland Drive" y en la televisión con la célebre serie "Twin Peaks".

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch", anunció su familia.

"Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino'", agregaron.

Meses atrás el propio Lynch había revelado su frágil estado de salud tras ser diagnosticado con un enfisema pulmonar que atribuyó a sus muchos años como fumador.

"Debo admitir que disfrutaba mucho fumar: el tabaco, su olor, encender los cigarrillos y fumar... Pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema ", reflexionó por aquel entonces en redes sociales.

Reconocido admirador de Stanley Kubrick, Ingmar Bergam y Werner Herzog, se destacó por ser uno de los pocos directores actuales con un estilo auténticamente personal, en el que mezcló aspectos de lo cotidiano con lo onírico.

Tras un frustrado viaje a Europa para estudiar pintura junto a un maestro del expresionismo, en 1966 ingresó a la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, donde tuvo sus primeras aproximaciones con el mundo cinematográfico.

Sus primeros cortos fueron distinguidos y con la ayuda de distintas colaboraciones económicas por parte de familiares y amigos, logró juntar los fondos para filmar su primer largometraje, Eraserhead, un film repleto de guiños surrealistas que fue bien recibido por la crítica avanzada y que lo posicionó a la cabeza de la vanguardia cinematográfica.

Por ese trabajo fue convocado para filmar The Elephant Man, un gran éxito de taquilla que obtuvo ocho nominaciones a los Óscar , incluyendo la de mejor director y mejor guion adaptado para Lynch. Además, la película sirvió para comprobar la viabilidad comercial de sus propuestas, algo que en un primer momento había sido puesto en duda.

Tras dirigir 'Dune' (1984), en 1986 estrenó "Blue Velvet" ('Terciopelo azul'), protagonizada por Isabella Rossellini, con la que inició una relación sentimental que duró cinco años. Un trabajo por el que recibió su segunda nominación al Óscar como director



Con su siguiente filme, "Wild at Heart" ('Corazón salvaje', 1990), obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.



Su trayectoria en televisión comenzó con la serie "The cowboy and frenchman" (1989), a la que continuó su gran éxito "Twin Peaks" (1989-1991), considerada como el producto más vanguardista y rupturista en la historia de la pequeña pantalla.



Continuó en la televisión con "On the air" (1992) y "Hotel Room" (1993).



Dos años después participó en la producción de "Lumière y compañía" con motivo de la conmemoración del centenario de la primera proyección cinematográfica. Junto con directores de los cinco continentes realizó un plano secuencia de 52 segundos de duración en las mismas condiciones que los hermanos Lumière: sin sonido sincronizado, sin iluminación artificial y un máximo de tres tomas.



Con "Lost Highway" ('Carretera perdida', 1997), Lynch exhibió un nuevo catálogo de imágenes turbadoras y siniestras que consolidarían su estilo personal. Dos años después, con "The Straight Story" ('Una historia verdadera', 1999), abandonó un cine esteticista y obsesivo optando por una realización más sencilla y conmovedora.



A comienzos del nuevo siglo, recupera la etapa inquietante del mejor "Twin Peaks" con "Mulholland Drive" (2001), por la que recibió su tercera y última nominación al Óscar a la mejor dirección, que tampoco ganó.



Como director de largometrajes, su último trabajo fue "Inland Empire" (2006). Desde entonces realizó múltiples cortometrajes vanguardistas y experimentales, además de vídeos musicales.



En 2017 retomó la historia de Twin Peaks'veinticinco años después, para continuarla con una temporada más, esta vez con total libertad creativa, algo que no había tenido en el proyecto original.



Debutó en el terreno musical en 2010, con dos canciones de su creación, 'Good Day Today' y 'I Know', que publicó un sello independiente del Reino Unido y tras el que le siguieron más trabajos musicales.



En 2024 anunció el lanzamiento del álbum 'Cellophane Memories', junto a Chrystabell, en la que fue la tercera colaboración con la cantante.



Apasionado de la pintura, expuso sus lienzos de gran formato con objetos inusuales en varias galerías estadounidenses y europeas.



Presentó una colección de diseños en el Salone del Mobile de Milán (1997) y participó con una exposición fotográfica en el Certamen de Toulouse (2001).



También trabajó en el mundo publicitario con firmas como Calvin Klein y dirigió numerosos videoclips para artistas como Michael Jackson, Donovan o Moby.



Y colaboró durante los años ochenta en el periódico 'Los Angeles Reader' con la tira cómica denominada 'El perro más furioso del mundo', durante casi una década.



Durante su trayectoria recibió multitud de premios, entre los que se encuentran un Óscar Honorífico en 2019. Y fue reconocido en festivales como Cannes, Venecia o Sitges (España).



En 2024 hizo público que padecía un enfisema pulmonar y aunque declaró que no se retiraría "nunca" del cine, reconoció que no podía salir de casa, por lo que consideró poco probable que pudiera volver a dirigir.



Además de su relación con Isabella Rossellini, Lynch se casó en cuatro ocasiones y tuvo cuatro hijos