"Ratón" y "Es fácil mami": el explosivo cruce entre Marcos Galperin y una usuaria

Una usuaria de la red social Twitter cruzó a la empresa de Marcos Galperin, Mercado Libre, por las condiciones de trabajo en un área y el fundador de uno de los unicornios famosos de la región le respondió de manera explosiva.

Este lunes, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, volvió a ser tendencia en la red social Twitter, por una respuesta a una usuaria, que minutos más tarde le volvió a responder de forma irónica.

"Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Ella es Senior y labura en el área contable. Qué onda Marcos Galperin, bastante (emoticon de un ratón), ¿no?" , denunció la usuaria "Nita Juana Cervio".

Marcos Galperín estalló contra el Banco Central y sorprendió a todos: "Peronia"

Como Galperin y Musk: este gigante tecnológico felicitó a Javier Milei tras su asunción

El fuerte cruce entre Galperin y una usuaria en Twitter

Desde su cuenta personal, Galperin le contestó: "Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas . Yo voy a ser el primero en aplaudirte".

"Hacerte la Robin Hood por X es un poquito fácil, no?", sentenció uno de los empresarios más famosos de Argentina.

"Acá va la respuesta (adjuntó un tuit) pero la próxima te tengo que cobrar la consultoría, igual capaz si hablas con tus empleados te lo dicen sin cedidas que alguien externo tenga que hacer un tweet, abrazo!", respondió la usuaria que denunció que su amiga no estaba recibiendo el trato que merecía.

El tuit que adjuntó la usuaria decía: " Más fácil es pagar las horas extras y darle acceso a tus empleados a todos los beneficios de tus apps, y creo que una recruiter random de twitter ni tendría que estar diciéndotelo, esta vez va de onda, la próxima vez que te tengo que cobrar la consultoría, Marcos, abrazo!".

¿Por qué Diana Mondino compartió un comentario de Galperin?

Entre estos cruces apareció el nombre de la canciller Diana Mondino, que compartió la respuesta del empresario y dueño de Mercado Libre.

Este favor de Mondino a Galperin no es raro, menos después de que el empresario haga campaña a favor de La Libertad Avanza durante las elecciones y apoye a Javier Milei en el balotaje.

"Ay, y por si les interesa, chicos, emprendo desde los 26 años (tengo 30), trabajé asesorando y armando equipos con start-ups de diferentes partes del mundo, ayudé gratis a encontrar trabajo a miles, y todo lo hice sin la inversión económica de mis viejos o la ayuda del estado", expresó la usuaria.