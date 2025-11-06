- La construcción de un nuevo puerto en la localidad santafesina de Timbúes, con una inversión de u$s 277 millones logró el visto bueno para ingresar en el régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI). Enterate más de este proyecto
- El Gobierno apunta a profundizar el ajuste en el Estado con la reducción de la planta de trabajadores. En esa línea, este jueves oficializó la puesta en marcha de un programa de retiros voluntarios en laAdministración Nacional de Aviación Civil.
- El triunfo que consiguió el Gobierno en laselecciones legislativas 2025 trajo un alivio que no se había percibido en las semanas previas a los comicios de medio término. Pese a ello, los economistas se preguntanpor cuánto tiempo más persistirá el esquema de bandaso, en su defecto, si se aplicará algún ajuste (modificaciones del piso y techo).¿Hay lugar para ir hacia una libre flotación?
