- La agenda prevista de transporte y servicios para este año hubiera implicado mayor inflación si se aplicaba el cambio en la metodología en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que finalmente seguirá con las canastas de consumo de hace más de 20 años y cuya postergación en la implementación generó la salida de Marco Lavagna al frente del Indec.
- El Gobierno nacional buscará en sesiones extraordinarias anotar un mojón en la historia democrática reciente al tratar un proyecto de ley que pretende cambiar de manera radical el tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad. ¿De qué se trata?
- Elsecretario general de “La Fraternidad”, Omar Maturano,ratificó hoyelparo de trenesprevisto para este jueves 5 de febrero, luego de que las negociaciones paritarias con el Gobierno fracasaran. Enterate más.
