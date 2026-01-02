- Hoy arrancó la nueva etapa del plan monetario anunciada por el Banco Central (BCRA), que incluye un nuevo mecanismo de ajuste del techo y el piso de la banda de flotación cambiaria. A partir de ahora, se rigen por el ritmo de la inflación. Enterate más.
- El 2026 tendrá el desafío de crecer, sumar reservas y recuperar la baja de la inflación, mientras se recuperan los salarios y el acceso al mercado de deuda. El Gobierno espera un crecimiento de 5% y una inflación del 10,1% anual, pero los cambios que comenzaron el 1 de enero plantean un desafío.
- El presidente Javier Milei confirmó que está en construcción un bloque regional integrado por al menos 10 países de Sudamérica con una agenda común basada en el libre mercado y anti-woke con el objetivo de “plantarnos frente al cáncer del socialismo”.
- El Gobierno publicó en el primer Boletín Oficial de 2026 el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 que reforma la ley de Inteligencia Nacional y otorga mayor poder a la SIDE, que conduce Cristian Auguadra. Fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que el DNU ya tiene la firma del presidente Javier Milei y se publicaría este viernes en el Boletín Oficial. Conocé más.
