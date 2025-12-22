- El presidente Javier Milei despejó este domingo las dudas sobre el destino del Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: no lo vetará. En cambio, el Gobierno implementará ajustes internos en las partidas para garantizar el cumplimiento del déficit cero. Enterate más.
- Con una carga impositiva explícita que supera el 30% del Producto Bruto Interno (PBI)-Milei dixit-, la actual gestión implementó diez medidas clave para quitarle presión a diferentes sectores de la economía, según un recuento que realizó El Cronista. Conocé cuáles son.
- El Gobierno se encamina a cerrar el 2025 con superávit fiscal, pero con un ojo puesto en la meta que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los primeros once meses, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y, por el momento -resta diciembre-, está alcanzando ese objetivo. ¿Cuántos millones se ahorró en su gestión?
