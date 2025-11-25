- Las provincias se preparan para aprovechar la ventana que ofrece la baja del riesgo país y se disponen a salir a colocar deuda en el exterior para financiar infraestructura o refinanciar vencimientos. En el mercado local buscarán financiar gastos. Enterate más.
- El BCRA sorprendió en la última rueda de la semana al bajar la “tasa de simultáneas” del 22% al 20% anual. Estas tasas son las que acaparan la liquidez excedente del sistema financiero con la entidad que preside Santiago Bausili pagando intereses sobre los depósitos de bancos.
- La Provincia de Buenos Aires estableció por primera vez reglas obligatorias para el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) y lo hizo a través de una resolución que se publica pocos días después de que el municipio de Zárate nombrara a una IA con rango de directora. ¿Cómo es la regulación?
