  • Las provincias se preparan para aprovechar la ventana que ofrece la baja del riesgo país y se disponen a salir a colocar deuda en el exterior para financiar infraestructura o refinanciar vencimientos. En el mercado local buscarán financiar gastos. Enterate más.
  • El BCRA sorprendió en la última rueda de la semana al bajar la “tasa de simultáneas” del 22% al 20% anual. Estas tasas son las que acaparan la liquidez excedente del sistema financiero con la entidad que preside Santiago Bausili pagando intereses sobre los depósitos de bancos.

