- El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este jueves ante la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se refirió al esquema cambiario actual y reforzó la postura oficial sobre el dólar. Conocé qué dijo.
- El canciller Pablo Quirno llegó ayer a Washington, Estados Unidos, para avanzar con las negociaciones por el acuerdo comercial. La expectativa por el acuerdo se mantiene alta, aunque cabe aclarar que se esperaban novedades en la semana previa a las elecciones. Desde entonces, se mantiene en clausura y a la espera del anuncio oficial.
- El Gobierno puso primera en lo que respecta a las ”reformas de segunda generación”; en particular, la tributaria y laboral. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encargó de profundizar en los detalles de la reforma que el oficialismo enviará al Congreso. Enterate más.
- Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, el dólar se desinfló. El tipo de cambio mayorista cayó 5,8% desde el 26 de octubre. La incipiente apreciación del peso está motorizada por un cambio de expectativas en el mercado tras los comicios y por el ingreso de dólares de la mano de una nueva ola de emisiones de deuda corporativa.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día