Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, el dólar se desinfló. El tipo de cambio mayorista cayó 5,8% desde el 26 de octubre. La incipiente apreciación del peso está motorizada por un cambio de expectativas en el mercado tras los comicios y por el ingreso de dólares de la mano de una nueva ola de emisiones de deuda corporativa.