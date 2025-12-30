- En 2026 Argentina enfrentará vencimientos en moneda extranjera por u$s 19.908 millones. El primer desafío será en dos semanas, cuando el país deberá pagar u$s 4200 millones. ¿Cómo hará el Gobierno para financiarse?
- Fin de año con sobresaltos en los mercados. No podía ser de otra manera con un 2025 que tuvo idas y vueltas siderales al ritmo de la política, el contexto internacional y desde ya la propia economía doméstica. La tasa de caución ayer voló con un cierre promedio al 33% anual y la última operación pactada al 140% anual. ¿Cuándo se normaliza?
- La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich. La resolución judicial sostuvo que el Ministerio de Seguridad avanzó sobre facultades que no le correspondían, al regular y restringir el derecho constitucional a la protesta mediante una resolución administrativa, sin respetar los procesos previstos por la Constitución ni el paso por el Congreso.
