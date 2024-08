La vida de Chunchuna Villafañe como nadie la contó: el nuevo libro de Virginia Mejía

«La adoré, la adoré, desde el primer día que la vi. Cuando empecé ella era ya una estrella, la número uno. Me dio suerte en mi carrera». Así describe Susana Giménez, reconocida conductora de televisión y actriz, su admiración. Claudia Sánchez, modelo y publicista, no se queda atrás en elogios: «Es la modelo del momento más glamoroso de la publicidad argentina. Es única: linda, inteligente, culta y una mujer muy natural. ¿Qué más se puede pedir?». José María Muscari, director y dramaturgo, añade: «Es una de las pocas del mundo del espectáculo que tan solo diciendo su nombre, sin apellido, sabemos quién es. Porque no hay otra».



Estas palabras, de figuras destacadas del espectáculo argentino no dejan lugar a dudas: hablan de Chunchuna Villafañe, la mítica modelo y actriz cuya vida y carrera son el tema central del nuevo libro de Virginia Mejía, titulado "Chunchuna: confesiones de un ícono pop".

Precisamente, Sánchez y Muscari serán los encargados de presentar la obra el jueves 5 de septiembre, a las 18, en Espacio Bencich (Tucumán 810, C

La periodista Virginia Mejía, amiga cercana de Chunchuna, logró plasmar en su obra una biografía íntima y detallada de esta figura icónica. Gracias a la amistad que las une, Chunchuna le abrió las puertas de su casa en Florida, provincia de Buenos Aires, donde Mejía realizó más de veinte entrevistas en 2022. Estas entrevistas revelan historias jamás contadas sobre la adolescencia de Chunchuna como una chica de clase alta, sus años dorados como la bomba sexy de la publicidad, y los sucesos del regreso en el charter de Perón.

El libro también explora los entretelones de su actuación en "La historia oficial", el nacimiento de su pasión por la arquitectura y el paisajismo, y sus amores, tanto los desconocidos como los que fueron tapas de revistas, incluyendo su relación con el cineasta Pino Solanas y el cantante Horacio Molina, padre de sus hijas, Juana e Inés.

Chunchuna y Norma Aleandro, en el rodaje de "La historia oficial"

Además de las entrevistas, el libro contiene una serie de fotografías privadas que acompañan cada capítulo, avisos publicitarios a color de los años sesenta y setenta, y un código QR que permite acceder a la última película en la que participó Chunchuna, un corto jamás proyectado.

La biografía no solo pinta la vida actual y pasada de una musa de smokey eye, sino que es un retrato íntimo, sin filtros ni photoshop, de una mujer única y fascinante que siempre hizo y dijo lo que quiso.

Sobre la autora

Virginia Mejía es una periodista y escritora nacida en Buenos Aires. Ha trabajado en radio, televisión y agencias de noticias nacionales e internacionales. Desde 2010, escribe para el diario La Nación en las secciones Cultura, Lifestyle y Sociedad. Mejía es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Su primer libro, "Non habemus papam" (Paradiso Ediciones, 2015), marcó el inicio de su carrera literaria. Además de escribir cuentos, novelas y no ficción, Mejía ha demostrado una habilidad única para capturar la esencia de sus sujetos, como lo hace magistralmente en su última obra sobre Chunchuna Villafañe.