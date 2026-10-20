La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará durante esta semana los últimos depósitos de octubre a los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

El calendario de pagos que difundió la entidad a comienzos de mes establece como última fecha de asignación de recursos el próximo jueves 22 de octubre.

Una vez que concluyan las entregas de dinero a estos beneficiarios, será el turno de los jubilados y pensionados que cobren por encima de la mínima. En ambos casos, el esquema de distribución se encuentra organizado en función de la terminación del DNI.

Últimos depósitos a pensionados y jubilados: quiénes son los últimos DNI en cobrar

A lo largo del mes, la ANSES llevó a cabo las asignaciones de recursos a los beneficiarios de las distintas prestaciones económicas que otorga el Gobierno, entre las que figuran jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Pensiones No Contributivas, AUH, AFH, entre otras .

Para los argentinos que se encuentren alcanzados por el primer grupo, los depósitos de dinero continuarán durante el transcurso de la corriente semana, con el jueves 22 de octubre como la última fecha de pago.

Según el orden de acreditación de haberes que establece el organismo gubernamental, de acuerdo a la terminación del DNI de cada beneficiarios, los últimos jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima que cobrarán el jueves 22 de octubre serán aquellos con DNI terminados en 9.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados que cobran la mínima durante la tercera semana de octubre

Viernes 16 de octubre : DNI terminado en 5 .

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6 .

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8 .

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

El calendario de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo contempla como última fecha de depósito el jueves 22 de octubre. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados con haber mínimo?

De acuerdo a la fórmula de movilidad que sigue la ANSES para actualizar los montos de las pensiones y jubilaciones, las jubilaciones y pensiones que se entregan en octubre perciben un aumento del 1,66%, un porcentaje que se deriva de tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.

En este aspecto, los beneficiarios que perciben el haber mínimo y aún no hayan cobrado verán acreditado en la fecha que les corresponda un total de $435.748,51.

A este monto, los titulares de pensiones y jubilaciones deberán sumarle el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a un total de $505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional que alcance esta suma.

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados y pensionados que superan la mínima?

En el caso de los titulares de jubilaciones y pensiones que superen la mínima, el calendario de pagos contempla como fecha de inicio de los depósitos el próximo viernes 23 de octubre.

El esquema de distribución será el mismo que el utilizado para el resto de las prestaciones: un orden establecido según la terminación del documento.