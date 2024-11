El estudio científico que revela cómo los perros están cambiando su biología por convivir con los humanos

El perro es catalogado en el mundo actual como el mejor amigo del hombre, ya que es un compañero fiel que siempre está al lado de su dueño. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que en la antigüedad eran compañeros de caza con un estilo de vida más activo.

Con el paso de los años, los animales pasaron por nuevas etapas de evolución con el objetivo de adaptarse al ritmo de vida de los humanos.

La nueva fase evolutiva de los perros: qué dice la investigación sobre el mejor amigo del hombre

Un estudio científico afirma que los perros atraviesan una nueva etapa evolutiva en donde muestran adaptaciones biológicas y cognitivas para adecuarse a los humanos.

La investigación fue realizada por Brian Hare, profesor de antropología evolutiva en la Universidad de Duke. El texto afirma que las mascotas entrenadas como animales de servicio atraviesa lo que se considera una tercera ola de domesticación.

El documento titulado The New Science of Raising a Great Dog y publicado en la revista The Atlantic afirma que los humanos han adaptado a las mascotas a los entornos urbanos y a vivir en entornos cerrados.

Este estilo de vida más sedentario contradice su naturaleza salvaje y hoy en día se dedican a acompañar y cuidar. "Los lugares salvajes y abiertos donde antes los perros podían deambular se han reducido drásticamente", explica Hare.

Cómo cambió la biología de los perros con el paso de los años

El estudio se centra en la comparación entre los perros domésticos y los animales de servicio. Este último grupo de animales está entrenado para ayudar a personas con discapacidades.

Además de ser más obedientes, parecen contar con un nivel de cognición social superior a los domésticos. Se muestran más amigables y tienen respuestas naturales hacia la interacción con sus dueños.

Según el autor, puede ser una señal de que la selección artificial ha moldeado una nueva generación de perros. Los especialistas han denominado esta fase como una tercera ola de domesticación.

Conforme los animales se adaptan al mundo contemporáneo, el autor sugiere que la clave del éxito es criarlos como si fueran de servicio. "futuro de la domesticación canina está en nuestros propios hogares", sumaron.