Cómo estará el clima para el domingo de elecciones en CABA: ¿qué hora es la mejor para ir a votar?

Las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) decidirá 30 bancas en la Legislatura este domingo 18 de mayo. En relación con esto, el clima será un factor clave que podría determinar la participación electoral y el horario en que los porteños irán a votar.

Estos dos últimos días, las tormentas y lluvias azotaron a gran parte de Argentina y no dieron respiro por 48 horas. Por el lado de CABA, también rige la alerta naranja durante este fin de semana y ya cayeron más de 170 mm.

Clima para las elecciones CABA 2025: la mejor hora para ir a votar

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el domingo hay una alerta amarilla para las 15 comunas de CABA y esto podría dificultar la apertura de las elecciones legislativas 2025.

Así, se espera que las tormentas lleguen solo durante la mañana, con una probabilidad que va desde el 70% hasta el 100%. El organismo adelantó que puede haber algunas localmente fuertes junto a actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Sin embargo, las horas cercanas al mediodía el clima empezará a mejorar y hasta se espera una tarde soleada para lo que resta del día con máximas de 17°C. Por tal motivo, el mejor horario para votar sería desde las 11 horas en adelante .

Otro fenómeno climático que hay que tener en cuenta en Capital Federal es la alerta por las fuertes ráfagas de viento que llegarán, de acuerdo al informe del SMN.

Se esperan vientos del sector oeste, con velocidades promedio de 30 y 45 km/h. No obstante, puede haber ráfagas de hasta 80 km/h, por lo que habrá que prestar atención a la posible caída de árboles, cuyas raíces están más flojas por la cantidad de agua absorbida por las precipitaciones.

Horarios de la votación en las elecciones de CABA 2025

La Cámara Nacional Electoral estableció que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires comenzarán desde las 8 de la mañana este domingo 18 de mayo. Mientras que el horario de cierre será a las 18 horas en punto.

Quienes no se acerquen a tiempo a sus escuelas o centros asignados, no podrán emitir su voto de ninguna manera. Por tal motivo, deberá justificar su ausencia y si no lo hace, podría enfrentar sanciones y multas.

El voto en CABA es obligatorio para todos los vecinos mayores de 16 años que figuren dentro del padrón electoral. Si no lo hacen, las multas van desde las 100 a 300 Unidades Fijas (cada UF equivale a $731,62) o trabajo comunitario.