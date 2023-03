Comenzó el segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez: qué pasó con los acusados y los puntos claves de la causa

Comenzó el segundo juicio oral por el femicidio y abuso sexual de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue retenida, drogada y estrangulada en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. Marcos Bazán, el principal acusado, había sido condenado a prisión perpetua, pero fue excarcelado en octubre de 2022.



"El dolor y la locura de esta ‘Justicia' que no funciona. Las amenazas y las coimas por doquier. Me enfrento una vez más al juicio. Un juicio cargado de manoseos y oscuridad. Ya no espero nada ", compartió la mamá de la víctima, Silvia Pérez Vilor, horas antes de declarar en la sala de audiencias.

La apertura del proceso legal inició este miércoles, a las 8.00, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, conformado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo. El primer fallo condenatorio fue anulado por Casación, en diciembre de 2021.

Los principales acusados del crimen de Anahí Benítez



Durante el juicio, se determinará la autoría y responsabilidad penal de Marcos Esteban Bazán (39) y Marcelo Sergio Villalba (46). En caso de confirmarse su participación como "coautores" del femicidio serán condenados a prisión perpetua.

El primero de ellos había recibido la pena máxima por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio) y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal" .

Sin embargo, a fines de 2021, Casación determinó que el Tribunal que lo condenó careció de imparcialidad y que se manipularon pruebas en la investigación para direccionar la culpabilidad sobre el acusado. En consecuencia, en octubre de 2022, Bazán fue excarcelado.

Mientras que Villalba se encuentra actualmente detenido. El acusado debió ser juzgado en junio de 2020, pero en las pericias fue considerado un "psicótico" que no estaba en condiciones para brindar testimonio en el juicio.

Caso de Anahí Benítez: las palabras de Silvia, su mamá



"A mí me gustaría que los acusados hablen, porque yo estoy segura de que seis días de secuestro, violación y torturas no fueron hechas solo por dos personas ", lanzó Silvia, en diálogo con Télam.

La madre de Anahí Benítez se mostró angustiada por el manejo de la justicia, a la hora de determinar quiénes asesinaron a su hija en 2017 y apuntó contra Bazán: "Me llama la atención que haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie".

El acusado será defendido por Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina, una organización que propulsó la anulación del primer fallo condenatorio. Mientras que Villalba estará representado por Roberto Fernández.

En este sentido, la mujer acompañada por sus abogados, Guillermo Bernard Krizan y Fernando Herrera, reclamó:

"Pruebas hay, por más que las nieguen. Las escuché, las ví y las leí. Tengo un informe de que se llevaron tres cabellos de la casa de Bazán que era igual al de mi hija, morfológicamente idénticos, y dos de los tres sobres llegaron vacíos y el tercero no tiene ADN".

Femicidio: ¿Cómo fue la muerte de Anahí Benítez?



La joven de 16 años fue vista por última vez el 29 de julio de 2017, el 4 de agosto de ese mismo año su cadáver fue encontrado enterrado, desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza en la Reserva Natural Santa Catalina de Lomas de Zamora.

La autopsia determinó que fue estrangulada y abusada sexualmente, mientras se encontraba inconsciente por el suministro de drogas.