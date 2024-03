En qué recomienda invertir el gurú del blue con la divisa debajo de $ 1000: "Ponele fichas"

El analista financiero Salvador Di Stefano evaluó cómo está el escenario financiero actual, con un dólar por debajo de los $ 1000, explicó por qué baja la divisa en el mercado paralelo y recomendó qué hacer en los próximos meses si esto se mantiene así.

" Hay mucha oferta de dólares y pocos pesos ", determinó en primer lugar Di Stéfano esta mañana en una entrevista con Radio Mitre. "Tenemos hoy la misma cantidad de pesos que el 7 de diciembre de 2023. Con la inflación, tenemos casi 50% menos de poder de compra en los pesos existentes en el mercado", planteó.

"Eso es combustible para el dólar blue, y si el dólar blue no tiene combustible, no puede arrancar. Si la gente no tiene pesos, tiene que vender dólar blue", explicó sobre una de las razones por las que baja el valor de la divisa norteamericana en el mercado paralelo.

Murió el dólar blue: en qué recomienda invertir Di Stéfano con la divisa debajo de $ 1000





"En términos generales, cuando miro para adelante, me conviene más sacarme los dólares encima y comprarme una propiedad, un auto, una moto, el sillón o arreglarme la casa que quedarme con los verdes ahí guardados . Quedarte con los dólares guardados es de 'Baby Boomer', es de gente grande", opinó el gurú del blue.

Para el analista, el presidente del Banco Central (BCRA) "se durmió en los laureles" al ofrecer una tasa de 110% cuando el relevamiento expectativa del mercado (REM) da 146%. "El Banco Central debería bajar como mínimo 20 puntos la tasa", destacó.

"Si viene una empresa mi consultora, le recomiendo tomar crédito en dólares a una tasa del 2% anual y no en pesos al 120%. No lo digo yo, sino las 38 consultoras del REM, que para 2025 dan una inflación en torno al 50%", sugirió Di Stéfano.

Consultado sobre si hoy a la gente le conviene hacer plazo fijo o comprar dólares, su respuesta fue determinante: "plazo fijo en pesos, en UVA, comprar bonos en pesos ajustados por la inflación".

" Ponele fichas al peso, que si el Presidente no emite, el dólar va a seguir por mucho tiempo planchado. Va a subir menos que la inflación ", recomendó.