Los bancos reportan a los deudores en las centrales de riesgo. (Fuente: archivo)

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La mora operativa, que excluye los créditos clasificados como irrecuperables, descendió al 10,6% en agosto, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. Se trata del segundo mes consecutivo de mejora.

El dato se desprende del informe Crédito a las familias: radiografía provincial es elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral a partir de información de la Central de Deudores del BCRA, el INDEC y la CEPAL.

Aunque la morosidad continúa alcanzando nuevos máximos, el informe identifica señales de desaceleración en el deterioro de la cartera crediticia.

Mora creciente

Según explican los investigadores, el aumento de la mora total se concentra en los créditos clasificados en situación 5, considerados irrecuperables, mientras que se observa una disminución en otras categorías de irregularidad, correspondientes a atrasos menos prolongados.

Esta evolución permite distinguir dos fenómenos: la mora acumulada continúa creciendo, pero los indicadores que excluyen los créditos irrecuperables muestran señales de mejora.

Por lo tanto, el nuevo récord de morosidad no implica necesariamente que todas las categorías de deuda estén deteriorándose al mismo ritmo.

La proporción de argentinos con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias continúa aumentando. En agosto, el 27% de los deudores registró al menos un saldo irregular, el nivel más alto de la serie relevada por EcoGo y la Universidad Austral. El indicador aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de julio y 8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

Durante agosto, el financiamiento a las personas físicas ascendió a $101,9 billones, con un crecimiento real del 0,8% respecto de julio y del 3,9% interanual. Sin embargo, el volumen de crédito todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en diciembre de 2025.

Financiamiento

La recuperación del financiamiento convivió con un nuevo incremento de la morosidad. La mora por monto alcanzó el 18,4% del crédito, 0,3 puntos porcentuales más que el mes anterior y 9,8 puntos por encima de agosto de 2025. Con este resultado, acumuló 22 meses consecutivos de aumento.

Los proveedores no financieros de crédito continúan registrando los mayores niveles de irregularidad. Aunque representan el 14,8% del crédito total informado, exhiben una mora por monto del 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero tradicional.

Es decir, la proporción de crédito irregular en el segmento no bancario prácticamente duplica la registrada en bancos y otras entidades financieras.