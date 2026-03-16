En el corazón de La Mancha, a poco más de una hora de Madrid, se encuentra Saelices, un pequeño municipio que se alza sobre una colina que domina el paisaje. Este lugar esconde uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de España: el Parque Arqueológico de Segóbriga, una joya de la época romana que atrae a viajeros, curiosos e historiadores por igual. Rodeado de campos y con el cerro de Santa Quiteria como su punto más alto, Saelices combina el encanto de un pueblo tradicional con la grandeza de un pasado que aún se mantiene vivo entre ruinas y vestigios milenarios. Saelices se ubica en la comarca de La Mancha, a una distancia de 75 kilómetros de Cuenca. Aunque su denominación es menos reconocida que la de la ciudad romana que la acompaña, ambos lugares constituyen un destino que rebosa historia. El pueblo presenta notables ejemplos de arquitectura religiosa y civil. La Iglesia de San Pedro, erigida a partir de 1577, se distingue por su imponente torre de tres cuerpos y un retablo barroco adornado con tallas de santos y vírgenes. Asimismo, se puede visitar la Casa-Palacio de Martínez Falero, que cuenta con dos alturas y un patio interior, así como los vestigios del Castillejo de Luján, una edificación del siglo XVI que posee un carácter más residencial que defensivo. A solo 3,5 kilómetros de Saelices se encuentra el Parque Arqueológico de Segóbriga, considerado una de las ciudades romanas mejor conservadas de la Península Ibérica. En sus orígenes fue un castro celtibérico, pero tras la conquista romana en el siglo II a.C., se transformó en una próspera urbe que llegó a ser descrita por Plinio el Viejo como el “caput Celtiberiae”, o inicio de la Celtiberia. El recorrido permite admirar el anfiteatro, el teatro, las termas, la necrópolis y el foro romano, entre otras estructuras que reflejan la vida cotidiana de la época. La visita completa tiene una duración media de dos horas y cuenta con un centro que ofrece información detallada y actividades guiadas. Horarios de visita