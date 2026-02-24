Difícilmente se puede encontrar un país con tanta variedad y contrastes como España. Desde sus ciudades impregnadas de historia y patrimonio cultural hasta la inigualable belleza de sus playas mediterráneas, el país invita a ser explorado tanto por locales como por extranjeros. En esta constante búsqueda de rincones por descubrir, Camariñas se destaca por ser un destino fuera de lo normal. Esta joya escondida en la costa de Galicia cuenta con opciones que la hacen una gran opción para una escapada. Camariñas se encuentra en la comunidad autónoma de Galicia, en la comarca de Finisterre, perteneciente a la provincia de La Coruña. Se sitúa a 80 km al noroeste de Santiago de Compostela y a 88 km al oeste de La Coruña. Ubicado en el Cabo Vilán, este faro se erige como uno de los más impresionantes de toda la nación, dominando un paisaje agreste y aguas reconocidas por su peligrosidad para la navegación. Con una altura de 25 metros y asentado sobre un risco de 105 metros, ostenta el título de ser el primer faro en implementar iluminación eléctrica en España. Además, alberga un modesto museo que narra la historia de naufragios y faros. Inaugurado en 1996, este museo refleja la rica tradición del encaje de bolillos, uno de los patrimonios más valiosos de Camariñas. Su propósito abarca la difusión de este arte, la conservación de piezas antiguas y la oferta de un servicio cultural público, entre otros. El museo cuenta con dos salas de exposiciones. Una de ellas presenta exposiciones semipermanentes, donde los visitantes pueden admirar mantillas, velos y más. La otra sala se dedica a exhibiciones temporales de diversos instrumentos y materiales utilizados en el arte del encaje. Situado en el margen derecho de la Ría de Camariñas, donde el río Grande desemboca, el puerto de Camariñas se convierte en un bullicio de actividad al caer la tarde. Los pescadores llenan el muelle con sus trampas marinas, vacías tras recolectar las delicias del océano. Asimismo, el puerto deportivo alberga el Club Náutico local, fundado en 2012. Este espacio ofrece la posibilidad de realizar diversas actividades, como vela o kayak de mar. Esta capilla del siglo XVIII, erigida sobre los vestigios de una construcción aún más antigua, no se distingue por su tamaño o esplendor. No obstante, posee un atributo envidiable: vistas excepcionales de la costa, con el Faro Vilán vigilando a un lado y la ría con Muxía delineando el horizonte al otro. El acceso se lleva a cabo mediante un breve sendero de tierra, lo que la convierte en un lugar idóneo para visitar al atardecer y experimentar la fuerza del mar. La esencia marina de la Costa da Morte se manifiesta en su gastronomía, la cual ofrece una identidad singular y un notable atractivo para los visitantes. En esta región, es posible degustar productos frescos y de primera calidad que dan lugar a una amplia variedad de opciones culinarias. Entre los platos más destacados en Camariñas se encuentran los percebes con cachelos, el longueirón a la plancha, las sardinas, el salpicón de marisco y el tradicional pulpo. También son notables el cocido, el lacón con grelos y los callos. Es necesario tomar las rutas AG-56, AC-544, AC-546, AC-441 y AC-432. Dirígete al sur por Carr. Baños de Arteixo/Av. de Arteixo. Mantente a la izquierda para continuar por la AG-55. En la rotonda, toma la 1.ª salida e incorpórate a la AC-552 en dirección a Vimianzo/Fisterra. Gira a la derecha hacia Rúa Trasariz/AC-432 y luego nuevamente a la derecha, con dirección a Praza Anxo. El recorrido de 88 km se puede realizar en aproximadamente una hora.