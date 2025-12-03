Qué ver en Santoña: rutas por el monte Buciero, marismas, fuertes históricos y vistas únicas a solo media hora de Santander.

Santoña, ubicado en la costa oriental de Cantabria, es uno de los lugares más especiales que se pueden visitar a menos de 30 minutos de Santander. Este municipio marinero está rodeado por el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un entorno protegido de gran belleza ecológica.

Esta localidad no solo ofrece paisajes espectaculares, sino también historia, cultura y una gastronomía reconocida en todo el país. Ideal para una escapada corta, combina rutas de senderismo, playas tranquilas y productos del mar con denominación de origen.

El mirador ofrece una panorámica privilegiada de la bahía y es uno de los rincones más visitados por quienes buscan silencio y belleza.

Dónde está Santoña y por qué visitarlo

Situada en la bahía de Santoña, esta villa marinera es accesible en coche por la A-8 o en transporte público desde Santander. Su cercanía a otras localidades como Laredo o Castro Urdiales la convierten en un punto de partida perfecto para descubrir la costa cántabra.

El entorno natural que la rodea incluye marismas, acantilados y el monte Buciero, un espacio ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

Qué ver en Santoña: naturaleza y patrimonio

Parque Natural de las Marismas de Santoña

Este espacio protegido es considerado uno de los humedales más importantes del norte de España. Alberga cientos de especies de aves migratorias y ofrece rutas señalizadas para disfrutar de su biodiversidad.

El parque es perfecto para realizar actividades como birdwatching, ciclismo o senderismo, y cuenta con centros de interpretación para todas las edades. Un imprescindible para los amantes del turismo sostenible.

Monte Buciero y Fuerte de San Martín

El monte Buciero ofrece varias rutas de senderismo con vistas panorámicas a la bahía, al mar Cantábrico y a los acantilados. En su recorrido se encuentran antiguos fuertes militares como el Fuerte del Mazo y el Fuerte de San Martín, este último rehabilitado para visitas turísticas.

Una caminata por este monte permite apreciar la riqueza paisajística y militar de Santoña, con senderos que atraviesan bosques, miradores y restos históricos.

Paseo Marítimo y Playa de Berria

El paseo marítimo de Santoña es uno de los más agradables del norte, con vistas a la ría y al puerto pesquero. Desde allí se puede acceder a la playa de Berria, una extensa franja de arena dorada ideal para el baño o deportes acuáticos.

Esta playa, de oleaje moderado, es también frecuentada por surfistas y familias que buscan tranquilidad sin aglomeraciones.

Gastronomía en Santoña: la capital de la anchoa

Santoña es mundialmente conocida por sus anchoas artesanales, elaboradas en salazón y envasadas manualmente. Varias conserveras locales ofrecen visitas guiadas donde se muestra el proceso de elaboración tradicional.

Además de las anchoas, destacan platos como el marmitako, el bonito del norte a la plancha y mariscos frescos. Los bares de pinchos del centro histórico son una parada obligada para probar la cocina local.

Construido en el siglo XVII, este fuerte formó parte del sistema defensivo costero y hoy es una parada histórica en las rutas de senderismo.

Una escapada completa en plena naturaleza

Visitar Santoña es adentrarse en un entorno natural privilegiado que combina turismo activo, historia militar y cultura gastronómica. Ideal para viajeros que buscan experiencias al aire libre sin renunciar a la buena mesa.

Su oferta variada y su proximidad a Santander la convierten en una opción perfecta para una excursión de día completo o un fin de semana tranquilo en el corazón de Cantabria.

Para llegar desde Santander se debe:

Conducir por C. Camilo Alonso Vega y C. Jerónimo Sáinz de la Maza. Tomar la salida en dirección a Burgos/A-67/Torrelavega/Bilbao/S-10/Puerto/Aeropuerto de C. Jerónimo Sáinz de la Maza.

Seguir por S-10 y A-8 hacia Ctra. 177 en Bárcena de Cicero. Tomar la salida 177 de A-8.

Tomar N-634 y CA-241 hacia Santoña.

Son 46,6 km. los que separan a ambos puntos y el tiempo de viaje es de unos 36 minutos.