La arqueología no se reduce solo a desenterrar restos de tiempos muy antiguos; también incluye el redescubrimiento de lugares olvidados de la historia más reciente. Durante estos trabajos, Audema, firma especializada en arqueología y medio ambiente, descubrió un importante refugio antiaéreo que servía para resguardar a la población civil que vivía en los alrededores de Madrid. Recientemente, se dio a conocer el hallazgo de un refugio antiaéreo en Alcalá de Henares, datado en la época de la Guerra Civil. Este se encuentra situado bajo la plaza de Cervantes, en el corazón de la ciudad madrileña. La estructura subterránea, concebida para albergar a cerca de mil personas, poseía únicamente dos accesos y muchos de sus muros fueron construidos con las piedras de la iglesia de Santa María, un antiguo templo del siglo XVI que fue arrasado por milicianos el 29 de julio de 1936. Este diseño sofisticado refleja la imperiosa necesidad de protección durante la guerra civil española, uno de los primeros conflictos en emplear bombardeos aéreos contra la población civil, lo que impulsó de manera significativa la evolución en la construcción de refugios. En la actualidad, los especialistas se encuentran dedicados a completar la planimetría detallada de la estructura. Al ingresar al sitio, los arqueólogos encontraron objetos cotidianos como latas de conservas, casquillos de bombillas, grafitis y calzado de la época, que constituyen evidencia tangible de la vida diaria en esos tiempos convulsos. Sin embargo, no se hallaron rastros de camas, lo que sugiere que el refugio se utilizaba exclusivamente durante las alertas aéreas y no como un lugar de residencia permanente. En 2017, Julián Dueñas descubrió una fotografía aérea de la Legión Cóndor, una fuerza de intervención de la Alemania nazi que respaldaba a Franco. En esta imagen se podía observar la ubicación señalizada de este búnker, lo que proporcionó un punto de partida para las excavaciones. Durante los primeros momentos de la Guerra Civil, Alcalá de Henares, seleccionada por los republicanos como sede del Cuartel General del Ejército del Centro y como residencia de una delegación militar soviética, se transformó en objetivo de numerosos bombardeos llevados a cabo por la Legión Cóndor, así como por fuerzas italianas y franquistas. En Alcalá de Henares, se reconocían cuatro categorías de refugios antiaéreos: los militares, los privados, los parapetos y los municipales, como el recientemente descubierto. Antes de autorizar su construcción, las autoridades competentes aseguraban que cumplieran con estándares mínimos de resistencia y seguridad. El refugio, con una resistente cubierta de hormigón de 1,2 metros de espesor, fue diseñado para soportar explosiones de hasta 100 kilos. Sus entradas, configuradas en forma de codo, minimizaban el riesgo de ingreso de metralla en caso de que una bomba impactara directamente en la puerta. Internamente, se encontraba dividido en tres salas, cada una con accesos diseñados para mitigar los efectos de las ondas expansivas. Estos refugios estaban estratégicamente distribuidos por toda la ciudad, ocultos bajo plazas, calles, sótanos, cuarteles, iglesias y fábricas. Aunque se estima que existieron alrededor de 60, hasta la fecha solo se ha confirmado arqueológicamente la existencia de 22. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha señalado que el refugio podría abrirse al público en 2024; sin embargo, esta apertura aún no se ha materializado. Actualmente, la Plaza de Cervantes está sometida a una renovación integral, un proceso que podría extenderse por varios meses.