La comunidad autónoma de Andalucía, con su rica historia y diversidad cultural, no deja de sorprender a viajeros exigentes. Frente a ciudades emblemáticas como Sevilla o Córdoba, emerge un destino menos masificado que se gana el corazón de quienes buscan una experiencia auténtica. Según el diario británico The Times, la ciudad andaluza que encabeza esta distinción deslumbrando por su arquitectura renacentista, sus baños árabes y una oferta gastronómica genuina que invita a quedarse y sentirse bienvenido. La ciudad conquista por su obra arquitectónica, destacando la imponente catedral renacentista diseñada por Andrés de Vandelvira, con doble torre y elegancia sobria; y también por sus históricos baños árabes, mezcla de historia y relax, evocando épocas antiguas con un toque modernizado. Jaén destaca como la joya andaluza que ofrece una experiencia más relajada y cercana que las grandes capitales. El diario británico la describe como “una Sevilla sin tiendas de souvenir”, lo que apunta a su autenticidad y sencillez como sus principales atractivos para el visitante. La recomendación del diario británico no es una casualidad. Jaén ha sido elegida por su perfil poco convencional, ideal para quienes desean escapar de los circuitos turísticos saturados. Su patrimonio monumental invita a explorarlo sin prisas, en un entorno donde aún se respira historia auténtica. También recibe elogios por su atmósfera relajada y su entorno natural cercano: los visitantes cuentan con un excelente punto de partida para rutas de naturaleza y paisajes serranos, perfectos para combinar cultura y aire libre. En un contexto en el que España alcanza cifras récord de visitantes internacionales, la aparición de destinos como Jaén en medios británicos representa una valiosa oportunidad para el sector turístico. Ofrece una alternativa que prioriza la cercanía, el patrimonio descongestionado y la experiencia local. Este reconocimiento también refleja una tendencia en aumento: los viajeros que buscan destinos con encanto, donde el visitante se sienta parte del entorno y no meramente un espectador, son precisamente aquellos a los que Jaén está atrayendo con mayor intensidad.